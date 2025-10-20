Vacances d’octobre : Stages ateliers artistiques pour enfants et ados art-exprim Paris

Vacances d'octobre : Stages ateliers artistiques pour enfants et ados art-exprim Paris lundi 20 octobre 2025.

STAGE ARTS PLASTIQUES-DESSIN

Du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025

De 10h à 12h30

8-12 ans

Tarif plein : 160€ / Adhérents : 145€

« Cabinet de curiosités » avec Louise Damiano

Une semaine d’exploration artistique est proposée aux enfants de 8 à 12 ans autour du thème fascinant du cabinet de curiosités. Entre dessin, sculpture, maquette et objets insolites, chacun.e est invité.e à créer sa propre collection d’œuvres inspirées du monde réel et de l’imaginaire.

Au fil des jours, les participant.e.s expérimentent différentes techniques : dessins en 3D, fossiles en papier, broderie sur carton, créatures et plantes encadrées, maquettes et jouets en papier comme les kaleidocycles. Chaque création vient enrichir un univers collectif, à la manière d’un petit musée personnel.

Au programme : Expérimentations graphiques et plastiques variées, découverte de formats ludiques, assemblage d’un cabinet de curiosités unique où se mêlent nature, invention et imagination. »

STAGE DESSIN-PEINTURE

Du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2025

De 14h30 à 17h

6-10 ans

Tarif plein : 160€ / Adhérents : 145€

« Carnet de voyage de la jungle secrète » avec Justine Gury

Un stage de dessin et de peinture pour les enfants de 6 à 10 ans, pensé comme une plongée dans une jungle imaginaire. Guidés par des inspirations tirées de livres pour enfants et d’illustrations, les jeunes explorateurs et exploratrices inventent leur propre carnet de voyage.

Chaque jour, ils découvrent de nouvelles techniques de dessin et de peinture pour représenter des paysages luxuriants, des plantes mystérieuses, des animaux fantastiques ou encore des scènes d’aventure. Petit à petit, les pages s’accumulent pour donner vie à un carnet rempli de découvertes personnelles et d’imaginaire foisonnant.

Au programme : Fabrication d’un carnet de voyage unique en reliure, création d’illustrations originales en dessin et à la peinture, reflet de l’univers inventé par chaque enfant. »

STAGE ÉVEIL ARTISTIQUE

Du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025

De 10h à 12h

3-5 ans

Tarif plein : 135€ / Adhérents : 120€

« Voyage dans l’espace » avec Pauline Bessières

Un stage d’éveil artistique pour les 3-5 ans qui les invite à explorer l’univers à travers la création. Peinture, collage et construction deviennent les outils pour inventer un monde imaginaire peuplé de planètes et de créatures fantastiques.

Les enfants découvrent le ciel étoilé en projetant de la peinture, créent leur planète en volume, fabriquent des fusées géométriques et inventent leurs propres extraterrestres.



Au programme : Expérimentations ludiques, peinture sur objets en 3D, assemblages créatifs et imagination sans limites.

STAGE MANGA-BD-ILLUSTRATION

Du lundi 27 au vendredi 31 octobre 2025

De 14h30 à 17h

11-15 ans

Tarif plein : 160€ / Adhérents : 145€

« Monstres & créatures » avec Naël Al Yafi

Un stage de création pour les 11-15 ans, autour du thème fascinant des mythologies et folklores. Les participant.e.s imaginent une histoire illustrée peuplée de bêtes fantastiques, inspirées de récits anciens ou d’inventions personnelles.

À partir de textes, d’images et de références variées, chacun.e développe un univers narratif et graphique original, en explorant les codes de la BD, du manga ou du roman graphique. L’atelier permet d’expérimenter différentes étapes de création : écriture, dessin, mise en page et composition.

Au programme : Conception d’un récit illustré, techniques de narration graphique, et réalisation d’une BD, Manga ou d’un roman graphique au format A4 ou A5. »

L’association art-exprim vous propose des stages artistiques et créatifs sur le temps des vacances scolaires.



Toujours encadrés par des artistes plasticien.ne.s, à destination des enfants et adolescent.e.s de tous niveaux, découvrez notre programmation pour les vacances d’octobre.

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 3 ans. Jusqu'à 15 ans.

art-exprim 87 rue marcadet 75018 Paris

https://www.art-exprim.com/stages-enfants-ados/ +33142621808 ateliers.marcadet@art-exprim.com