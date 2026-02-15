VACANCES EN YOGA

Si vous êtes à Sète la première semaine de vacances avec des enfants, l’association In Corpore propose une semaine yoga et détente.

Si vous êtes à Sète la première semaine de vacances avec des enfants, l’association In Corpore propose une semaine yoga et détente.Espace pour bouger, danser et se détendre entre enfants avec ou sans parents. Selon l’âge.Contenu: Pratique yoga (RYE France), mouvement expressif et cercle de parole (SEVE) . Matinée destinée aux enfants 6-12 ans et ouverte aux parents et leurs petits (2-5 ans).Pratique massage famille (MISA FRANCE) 11h30-12h. Ouverte et gratuite pour les parents des enfants inscrits.Tarif:La participation est de 75€ la semaine 1er enfant (fratrie tarif régressif 55€)Adhésion: Enfant seul 5€Famille 20€ (cela donne accès aux parents à toute la pratique)N’hésitez pas à nous appeler 0662625182 ou écrire si vous voulez savoir plus ou pour réserver votre place:INCORPORE@FREE.FR .

English :

If you’re in Sète for the first week of the vacations with children, the In Corpore association is offering a week of yoga and relaxation.

L’événement VACANCES EN YOGA Sète a été mis à jour le 2026-02-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE