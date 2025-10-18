Vacances ensorcelantes Rue du Musée Nancray

Vacances ensorcelantes Rue du Musée Nancray samedi 18 octobre 2025.

Vacances ensorcelantes

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

En cette période haute en couleurs pour le parc, le musée traite de la sorcellerie dans tous ces états ! Petits et grands revêtent leurs plus beaux déguisements d’apprentis sorciers pour s’aventurer à la guise des spectacles, contes et animations ! Dégustation de pain au charbon ou à la citrouille ou d’une soupe d’ortie cuite au chaudron pour la joie de se réchauffer au coin du feu !

C’est toujours avec un grand plaisir que petits et grands viennent partager ce moment de frissons.

De nombreux ateliers de pratiques sont proposés aux fils des jours, et permettent de s’essayer à des techniques traditionnelles, de découvrir des objets de la vie quotidienne devenus obsolètes, de fabriquer des jeux

traditionnels… .

Rue du Musée Musée des Maisons comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 55 29 77 musee@maisons-comtoises.org

English : Vacances ensorcelantes

German : Vacances ensorcelantes

Italiano :

Espanol :

L’événement Vacances ensorcelantes Nancray a été mis à jour le 2025-10-09 par DOUBS TOURISME