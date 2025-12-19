Vacances Givrées Parc Dino-Zoo Étalans

Vacances Givrées

Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire Étalans Doubs

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-25 2026-03-04

Toutes les activités vacances givrées Dino-Zoo sont sans suppléments et comprises dans le billet d’entrée.

Au programme:

-Nouvelle attraction Aerodactylus, pédalez et prenez votre envol aux côtés des ptérosaures!

– Nouveau film 4D Retour au monde perdu , une immersion spectaculaire avec des effets spéciaux bluffants!

– Une patinoire de 200 m² dans un décor préhistorique inédit !

Cette activité sera composée d’une zone réservée de 50m² pour les Cro-Mignons en herbe et d’un espace de glisse de 150m² pour les Cro-Magnons endurcis.

-Les incontournables de Dino-Zoo: Feux de camps et guimauves grillées, fouilles de fossiles, animations pédagogiques et nos autres attractions !

– Restauration Le restaurant du parc Dino-Zoo Le Jurassique vous accueille au chaud toute la journée. .

Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire Étalans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 59 31 31 contact@dino-zoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances Givrées

L’événement Vacances Givrées Étalans a été mis à jour le 2025-12-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS