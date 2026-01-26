Vacances linguistiques Pontonx-sur-l’Adour
Vacances linguistiques Pontonx-sur-l’Adour mardi 10 février 2026.
Vacances linguistiques
5 Rue de Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-10
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-10
C’est reparti pour les vacances linguistiques à la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE !
Vous cherchez une activité à la fois ludique, éducative et conviviale pour vos enfants pendant les vacances ? Nous avons ce qu’il vous faut
Pour qui ?
Les enfants de 6 à 14 ans
Au programme
Apprendre l’anglais en s’amusant grâce à
✨ des jeux collectifs
des activités créatives et ludiques
des ateliers cuisine
et de beaux moments d’échanges interculturels
Les activités sont animées par les volontaires européens de l’association, pour une immersion vivante et authentique .
5 Rue de Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 32 10 34 vanessavarela.wipsee@gmail.com
English : Vacances linguistiques
? Language vacations at the Maison de l?Europe des Landes WIPSEE! ?
?? On the program
Learn English while having fun with
? group games
? creative and fun activities
? cooking workshops
? and great moments of intercultural exchange
