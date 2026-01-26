Vacances linguistiques

5 Rue de Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

C’est reparti pour les vacances linguistiques à la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE !

Au programme

Apprendre l’anglais en s’amusant grâce à

✨ des jeux collectifs

des activités créatives et ludiques

des ateliers cuisine

et de beaux moments d’échanges interculturels

C’est reparti pour les vacances linguistiques à la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE !

Vous cherchez une activité à la fois ludique, éducative et conviviale pour vos enfants pendant les vacances ? Nous avons ce qu’il vous faut

Pour qui ?

Les enfants de 6 à 14 ans

Au programme

Apprendre l’anglais en s’amusant grâce à

✨ des jeux collectifs

des activités créatives et ludiques

des ateliers cuisine

et de beaux moments d’échanges interculturels

Les activités sont animées par les volontaires européens de l’association, pour une immersion vivante et authentique .

5 Rue de Lesbordes Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 32 10 34 vanessavarela.wipsee@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances linguistiques

? Language vacations at the Maison de l?Europe des Landes WIPSEE! ?

?? On the program

Learn English while having fun with

? group games

? creative and fun activities

? cooking workshops

? and great moments of intercultural exchange

L’événement Vacances linguistiques Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Tartas