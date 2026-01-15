Vacances musicales hiver (stage) à Polynotes Polynotes Paris

Les enfants, musiciens ou non, sont amenés à jouer, chanter ensemble, découvrir du répertoire, des styles, des instruments, dans une ambiance très ludique.

Les professeur•es de Polynotes ont développé depuis plusieurs années une pédagogie adaptée aux sessions de vacances musicales. Les enfants font de réels progrès, créent des liens avec d’autres élèves de l’école et se familiarisent avec la musique comme avec une langue étrangère qu’ils commencent à parler entre eux.

L’école de musique associative Polynotes 11e propose des stages pendant les vacances scolaires.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

Tarif dépendant du quotient familial : De 265 à 375 euros (+ 2 euros d’adhésion).

Inscription par mail à accueil@polynotes.org.

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T17:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T17:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T17:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T17:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T17:00:00+02:00

Polynotes 83, rue Léon Frot 75011 Paris

+33143798875 accueil@polynotes.org https://www.facebook.com/Polynotes/ https://www.facebook.com/Polynotes/



Afficher la carte du lieu Polynotes et trouvez le meilleur itinéraire

