Vacances Nature avec les Poneys, les Chevaux.

Les Ecuries du Luberon 4881 Route d’ Apt Caseneuve Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 400 EUR

selon la durée et le type d activité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-03-28

Au cœur du Parc du Luberon à 5 km d’Apt, dans un écrin naturel de 14 ha de végétation, près d’une rivière. Découvrez notre École d’Équitation pour tous dés 3 ans.

Vous, vos enfants avez besoin de déconnecter du quotidien, envie de nature,

Les Ecuries du Luberon 4881 Route d’ Apt Caseneuve 84750 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 52 47 36 lesecuriesduluberon@gmail.com

English :

In the heart of the Parc du Luberon, 5 km from Apt, in a natural setting of 14 ha of vegetation, near a river. Discover our Riding School for 3-year-olds and up.

You or your children need a break from the daily grind, a break from nature,

