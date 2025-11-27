VACANCES OBLIGATOIRES – GALAXIE Bezannes

VACANCES OBLIGATOIRES Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Patrick s’éclate dans son boulot, mais il travaille trop ! Victime d’un burn-out, il est interné contre son gré en maison de repos pour préserver sa santé. Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire. Pour lui, cela tombe très mal car il était en passe de réaliser le plus gros coup de sa carrière !« Vacances Obligatoires » c’est l’histoire d’un homme obsédé par son travail qui va être confronté au regard sans complaisance d’une psychologue « légèrement folle » et aux méthodes de guérison peu conventionnelles ! La pièce aborde avec humour et sensibilité les sujets de la vie professionnelle, du couple et de la paternité. Les deux comédiens nous font passer par toutes les émotions, jusqu’au dénouement final qui en surprendra plus d’un !

GALAXIE 5 RUE DE TETES DE FER 51430 Bezannes 51