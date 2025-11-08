VACANCES OBLIGATOIRES – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

VACANCES OBLIGATOIRES – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban samedi 8 novembre 2025.

Patrick s’éclate dans son boulot, mais il travaille trop ! Victime d’un burn-out, il est interné contre son gré en maison de repos.Pour la première fois de sa vie, il ne doit rien faire. Pour lui, cela tombe très mal car il était en passe de réaliser le plus gros coup de sa carrière ! Vacances Obligatoires c’est l’histoire d’un homme obsédé par son travail qui va être confronté au regard sans complaisance d’une psychologue légèrement folle et aux méthodes de guérison peu conventionnelles !La pièce aborde avec humour et sensibilité les sujets de la vie professionnelle, du couple et de la paternité. Les deux comédiens font passer par toutes les émotions, jusqu’au dénouement final qui en surprendra plus d’un !

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82