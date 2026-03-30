VACANCES POTERIE

Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : 120 – 120 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-27 2026-04-28

Vacances poterie organisé par l’Atelier de Poterie à Chirac

Matériel, matière première, cuissons tout est compris dans le tarif

L’émaillage est offert pour les enfants

Vacances poterie organisé par l’Atelier de Poterie à Chirac

Matériel, matière première, cuissons tout est compris dans le tarif

L’émaillage est offert pour les enfants .

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie +33 7 84 68 39 77

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English :

Pottery vacations organized by Atelier de Poterie in Chirac

Materials, raw materials, firings are all included in the price

Glazing is free for children

L’événement VACANCES POTERIE Bourgs sur Colagne a été mis à jour le 2026-03-26 par 48-OT Gévaudan Destination