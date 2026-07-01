Vacances pour tous : Visite de Tissel, TISSEL, Roubaix

Informations pratiques

Vacances pour tous : Visite de Tissel 6 juillet et 10 août TISSEL Nord

Sur inscriptions. Par mail ou par téléphone de 9h à 17h. Maximum 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-10T14:00:00+02:00 – 2026-08-10T15:30:00+02:00

Cet été, Tissel ouvre ses portes aux jeunes, aux enfants, aux familles, aux associations, … pour une série d’animations gratuites autour du zéro déchet et de l’écologie.

A cette occasion, nous vous proposons une visite gratuite pour découvrir l’histoire de la plus vieille usine textile de Roubaix et comment elle s’est transformée en un véritable lieu de l’économie circulaire.

TISSEL 17 rue du Nouveau Monde, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 62 42 16 »}, {« type »: « email », « value »: « nouveamonde@tissel.org »}]

Visite de Tissel Atelier Gratuit

Tissel