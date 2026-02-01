Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Création de décors de cinéma Mairie Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Création de décors de cinéma

Glissez-vous dans la peau d’un décorateur de plateau ! Le temps d’une matinée, venez créer des décors de cinéma et participez à un photobooth thématique pour immortaliser vos plus belles poses de stars.

Tout public.

Sur inscription. .

Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr

English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Création de décors de cinéma

