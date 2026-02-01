Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Création de décors de cinéma Mairie Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Création de décors de cinéma
Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-16 2026-02-18
Glissez-vous dans la peau d’un décorateur de plateau ! Le temps d’une matinée, venez créer des décors de cinéma et participez à un photobooth thématique pour immortaliser vos plus belles poses de stars.
Tout public.
Sur inscription. .
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr
English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Création de décors de cinéma
