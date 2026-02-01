Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Détourner les œuvres du musée Musée Nicolas Poussin Les Andelys
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys Eure
Début : 2026-02-27 15:00:00
fin : 2026-02-27 16:30:00
2026-02-27
Laissez libre cours à votre imagination ! À l’aide de collages et de découpages, réinterprétez les chefs-d’œuvre du musée pour créer une œuvre unique et décalée.
Public Famille
Sur inscription. .
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr
English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Détourner les œuvres du musée
