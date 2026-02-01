Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Détourner les œuvres du musée Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Détourner les œuvres du musée

Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Laissez libre cours à votre imagination ! À l’aide de collages et de découpages, réinterprétez les chefs-d’œuvre du musée pour créer une œuvre unique et décalée.

Public Famille

Sur inscription. .

Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Détourner les œuvres du musée

L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité manuelle Détourner les œuvres du musée Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération