Vacances scolaires d'hiver 2026 Activité Parcpoursup Mairie Les Andelys mardi 17 février 2026.
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 17:00:00
2026-02-17
L’heure des choix d’orientation a sonné ! Pour aborder sereinement cette étape clé, cet atelier propose un accompagnement personnalisé aux lycéens et à leurs familles.
Public Parents et jeunes de 15 à 18 ans
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr
