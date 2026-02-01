Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité Parcpoursup Mairie Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité Parcpoursup

Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

L’heure des choix d’orientation a sonné ! Pour aborder sereinement cette étape clé, cet atelier propose un accompagnement personnalisé aux lycéens et à leurs familles.

Public Parents et jeunes de 15 à 18 ans

Sur inscription. .

Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

