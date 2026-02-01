Vacances scolaires d’hiver 2026 Activité Vient animer des images sans caméra Mairie Les Andelys
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
2026-02-20
Une initiation originale aux techniques d’animation artisanale pour comprendre comment naît le mouvement d’une image.
Tout public.
Sur inscription. .
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr
