Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier cuisine Crêpes & Pancakes Mairie Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier cuisine Crêpes & Pancakes

Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 17:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Un atelier gourmand pour les apprentis chefs ! Apprenez à réaliser les classiques des goûters d’hiver pour régaler vos proches.

Public 12-14 ans

Sur inscription. .

Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 30 53 59 centresocial@ville-andelys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier cuisine Crêpes & Pancakes

L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier cuisine Crêpes & Pancakes Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération