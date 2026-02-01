Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier cuisine Crêpes & Pancakes Mairie Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier cuisine Crêpes & Pancakes Mairie Les Andelys lundi 16 février 2026.
Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier cuisine Crêpes & Pancakes
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-16 17:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Un atelier gourmand pour les apprentis chefs ! Apprenez à réaliser les classiques des goûters d’hiver pour régaler vos proches.
Public 12-14 ans
Sur inscription. .
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 30 53 59 centresocial@ville-andelys.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier cuisine Crêpes & Pancakes
L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier cuisine Crêpes & Pancakes Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération