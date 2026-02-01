Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier cuisine en famille & repas Mairie Les Andelys
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Début : 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-02-23 13:30:00
2026-02-23
Partagez un moment de complicité et de gourmandise ! Cet atelier invite parents et enfants à passer derrière les fourneaux pour préparer ensemble un délicieux repas. La matinée se clôturera par la dégustation collective des plats réalisés, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Public Parents/enfants
Sur inscription. .
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 30 53 59 centresocial@ville-andelys.fr
