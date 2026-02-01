Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Lettre de motivation Maison de la Famille & des Solidarités Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Lettre de motivation Maison de la Famille & des Solidarités Les Andelys mercredi 18 février 2026.
Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Lettre de motivation
Maison de la Famille & des Solidarités Mairie Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Prêt à décrocher un stage ou un premier job ?. Cet atelier pratique accompagne les jeunes dans la conception de leur Lettre de motivation.
Public Jeunes de 15 à 18 ans
Sur inscription. .
Maison de la Famille & des Solidarités Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 30 53 59 centresocial@ville-andelys.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Lettre de motivation
L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Atelier Lettre de motivation Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération