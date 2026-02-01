Vacances scolaires d’hiver 2026 Création de court-métrage en Stop Motion Maison de la Famille & des Solidarités Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Création de court-métrage en Stop Motion

Maison de la Famille & des Solidarités Mairie Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-16

Découvrez les secrets de l’animation ! En utilisant la technique du image par image , créez votre propre petit film et donnez vie à des objets ou des personnages.

Tout public.

Sur inscription. .

Maison de la Famille & des Solidarités Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Création de court-métrage en Stop Motion

L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Création de court-métrage en Stop Motion Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération