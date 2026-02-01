Vacances scolaires d’hiver 2026 Création de court-métrage en Stop Motion Maison de la Famille & des Solidarités Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Création de court-métrage en Stop Motion Maison de la Famille & des Solidarités Les Andelys lundi 16 février 2026.
Vacances scolaires d’hiver 2026 Création de court-métrage en Stop Motion
Maison de la Famille & des Solidarités Mairie Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-17 16:30:00
Date(s) :
2026-02-16
Découvrez les secrets de l’animation ! En utilisant la technique du image par image , créez votre propre petit film et donnez vie à des objets ou des personnages.
Tout public.
Sur inscription. .
Maison de la Famille & des Solidarités Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Création de court-métrage en Stop Motion
L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Création de court-métrage en Stop Motion Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération