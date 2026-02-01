Vacances scolaires d’hiver 2026 Escape Game Cinéma Mairie Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Escape Game Cinéma Mairie Les Andelys mercredi 18 février 2026.
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18
Esprit d’équipe et logique seront vos meilleurs alliés. En famille, résolvez les énigmes pour vous échapper du studio à temps !
Public Parents/enfants (6-12 ans)
Sur inscription. .
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr
L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Escape Game Cinéma Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération