Vacances scolaires d’hiver 2026 Jeux de société & goûter partagé Maison de la Famille & des Solidarités Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Jeux de société & goûter partagé

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:30:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Plongez dans l’univers du jeu ! Que vous soyez amateurs de stratégie ou de jeux d’ambiance, venez découvrir de nouveaux titres ou redécouvrir les classiques en famille. Pour prolonger ce moment ludique, l’après-midi se terminera par un goûter partagé, idéal pour échanger et s’amuser ensemble.

Public Parents/enfants

Sur inscription. .

Maison de la Famille & des Solidarités Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr

