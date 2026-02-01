Vacances scolaires d’hiver 2026 Jeux de société & goûter partagé Maison de la Famille & des Solidarités Les Andelys
Maison de la Famille & des Solidarités Mairie Les Andelys Eure
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 17:00:00
2026-02-24
Plongez dans l’univers du jeu ! Que vous soyez amateurs de stratégie ou de jeux d’ambiance, venez découvrir de nouveaux titres ou redécouvrir les classiques en famille. Pour prolonger ce moment ludique, l’après-midi se terminera par un goûter partagé, idéal pour échanger et s’amuser ensemble.
Public Parents/enfants
Sur inscription. .
Maison de la Famille & des Solidarités Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr
