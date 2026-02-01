Vacances scolaires d’hiver 2026 Journée Animations Cinéma Mairie Les Andelys
Vacances scolaires d'hiver 2026 Journée Animations Cinéma
Mairie Les Andelys jeudi 19 février 2026.
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Tarif : gratuit
14:00:00
17:00:00
2026-02-19
Une après-midi pour tester vos connaissances cinématographiques à travers des quiz, des blind tests et un atelier de réalisation d’affiches de films.
Tout public.
Sur inscription. .
Mairie Avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr
