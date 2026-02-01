Vacances scolaires d’hiver 2026

Les Andelys Eure

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-16

fin : 2026-02-27

2026-02-16

Dans le cadre des vacances scolaires d’hiver, la Ville des Andelys vous propose du lundi 16 au vendredi 27 février 2026, des activités et des animations gratuites pour les enfants, les ados, les jeunes, les adultes et les familles.

Retrouvez le programme sur www.ville-andelys.fr .

Les Andelys 27700 Eure Normandie

L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération