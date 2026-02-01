Vacances scolaires d’hiver 2026 Parkour Sportif Gymnase Houssays Les Andelys

Gymnase Houssays 20 rue Lavoisier Les Andelys Eure

Tarif : – –

Début : 2026-02-18 16:30:00
fin : 2026-02-18 19:00:00

2026-02-18

Apprenez à franchir les obstacles avec agilité.

Partenariat CSA Gym

Tout public

Sur inscription.   .

Gymnase Houssays 20 rue Lavoisier Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08  j.poisson@ville-andelys.fr

