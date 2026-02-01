Vacances scolaires d’hiver 2026 Sabre Laser Gymnase Houssays Les Andelys
Gymnase Houssays 20 rue Lavoisier Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 16:30:00
fin : 2026-02-16 19:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Initiez-vous au combat des Jedi !
(Partenariat CSA Escrime)
Tout public
Sur inscription. .
Gymnase Houssays 20 rue Lavoisier Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr
