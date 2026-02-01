Vacances scolaires d’hiver 2026 Soirée Jeux Pokémon Maison de la Famille & des Solidarités Les Andelys
Vacances scolaires d'hiver 2026 Soirée Jeux Pokémon Maison de la Famille & des Solidarités Les Andelys mercredi 18 février 2026.
Début : 2026-02-18 19:30:00
fin : 2026-02-18 22:00:00
2026-02-18
Dresseurs, à vos cartes ! Une soirée dédiée à l’univers Pokémon pour échanger, s’affronter et partager sa passion entre fans.
Public À partir de 11 ans et adultes
Sur inscription. .
Maison de la Famille & des Solidarités Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr
L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Soirée Jeux Pokémon Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération