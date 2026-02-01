Vacances scolaires d’hiver 2026 Soirée Jeux Pokémon Maison de la Famille & des Solidarités Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Soirée Jeux Pokémon

Début : 2026-02-18 19:30:00

fin : 2026-02-18 22:00:00

2026-02-18

Dresseurs, à vos cartes ! Une soirée dédiée à l’univers Pokémon pour échanger, s’affronter et partager sa passion entre fans.

Public À partir de 11 ans et adultes

Sur inscription. .

Maison de la Famille & des Solidarités Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 60 76 04 16 centresocial@ville-andelys.fr

