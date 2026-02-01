Vacances scolaires d’hiver 2026 Tournoi Futsal Mairie Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Tournoi Futsal

Début : 2026-02-20 16:30:00

fin : 2026-02-20 19:00:00

2026-02-20

Place au jeu et à la compétition amicale au Gymnase Boyer.

– 14h-16h30 pour les 10-13 ans

– 16h30-19h pour les 14-17 ans.

Sur inscription. .

Mairie Gymnase Boyer Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr

