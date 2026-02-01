Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Chasse aux œuvres Musée Nicolas Poussin Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Chasse aux œuvres Musée Nicolas Poussin Les Andelys mercredi 25 février 2026.
Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Chasse aux œuvres
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 11:00:00
fin : 2026-02-25 12:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Une manière ludique de découvrir les collections du musée en famille. Ouvrez l’œil et retrouvez les trésors cachés parmi les tableaux et objets d’art.
Public Famille
Sur inscription. .
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Chasse aux œuvres
L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Chasse aux œuvres Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération