Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Le patrimoine viticole des Andelys Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Le patrimoine viticole des Andelys

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 16:30:00

fin : 2026-02-27 17:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Saviez-vous que la ville possédait un riche passé lié à la vigne ? Découvrez les traces de cette histoire locale méconnue.

Public Adulte

Sur inscription. .

Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr

