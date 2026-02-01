Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Le patrimoine viticole des Andelys Musée Nicolas Poussin Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Le patrimoine viticole des Andelys Musée Nicolas Poussin Les Andelys vendredi 27 février 2026.
Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Le patrimoine viticole des Andelys
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 16:30:00
fin : 2026-02-27 17:30:00
Date(s) :
2026-02-27
Saviez-vous que la ville possédait un riche passé lié à la vigne ? Découvrez les traces de cette histoire locale méconnue.
Public Adulte
Sur inscription. .
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Le patrimoine viticole des Andelys
L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée Le patrimoine viticole des Andelys Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération