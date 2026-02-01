Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’histoire de la fabrique Dumont-Lelièvre Musée Nicolas Poussin Les Andelys
Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’histoire de la fabrique Dumont-Lelièvre Musée Nicolas Poussin Les Andelys lundi 23 février 2026.
Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’histoire de la fabrique Dumont-Lelièvre
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 16:30:00
fin : 2026-02-23 17:30:00
Date(s) :
2026-02-23
Plongez dans le passé industriel des Andelys et découvrez l’épopée de cette fabrique emblématique lors d’une visite passionnante d’une heure.
Public Adulte
Sur inscription. .
Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’histoire de la fabrique Dumont-Lelièvre
L’événement Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’histoire de la fabrique Dumont-Lelièvre Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération