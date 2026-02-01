Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’histoire de la fabrique Dumont-Lelièvre Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Vacances scolaires d’hiver 2026 Visite guidée L’histoire de la fabrique Dumont-Lelièvre

Début : 2026-02-23 16:30:00

fin : 2026-02-23 17:30:00

2026-02-23

Plongez dans le passé industriel des Andelys et découvrez l’épopée de cette fabrique emblématique lors d’une visite passionnante d’une heure.

Public Adulte

Sur inscription. .

Musée Nicolas Poussin Mairie Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 02 09 48 08 j.poisson@ville-andelys.fr

