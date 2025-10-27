Vacances sportives (8-14 ans) Le Blanc
Vacances sportives (8-14 ans)
Les Landelles Le Blanc Indre
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Tarif enfant
Début : Lundi 2025-10-27 08:30:00
fin : 2025-10-31 17:30:00
2025-10-27
La base de plein air propose des activités sportives pendant les vacances pour les enfants.Familles
Activités sportives et de loisirs encadrées par des professionnels pour les 8-14 ans. Inscription possible à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours. Chaque jour on change d’activité ! Le lundi tir à l’arc et Sortie VTT. Mardi course d’orientation et escalade. Mercredi Laser game/trampoline. Jeudi acrrocbranche et Olympiades. Vendredi fabrication de pizza et arc tag. 10 .
Les Landelles Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 36 85 basedepleinair@yahoo.fr
The Base de Plein Air offers sports activities for children during the vacations.
Die Freiluftbasis bietet in den Ferien sportliche Aktivitäten für Kinder an.
Il centro esterno offre attività sportive per i bambini durante le vacanze.
El centro al aire libre ofrece actividades deportivas para niños durante las vacaciones.
