Vacances sportives (8-14 ans) Le Blanc

Les Landelles Le Blanc Indre

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Début : Lundi 2025-10-27 08:30:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

2025-10-27

La base de plein air propose des activités sportives pendant les vacances pour les enfants.Familles

Activités sportives et de loisirs encadrées par des professionnels pour les 8-14 ans. Inscription possible à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours. Chaque jour on change d’activité ! Le lundi tir à l’arc et Sortie VTT. Mardi course d’orientation et escalade. Mercredi Laser game/trampoline. Jeudi acrrocbranche et Olympiades. Vendredi fabrication de pizza et arc tag. 10 .

Les Landelles Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 36 85 basedepleinair@yahoo.fr

English :

The Base de Plein Air offers sports activities for children during the vacations.

German :

Die Freiluftbasis bietet in den Ferien sportliche Aktivitäten für Kinder an.

Italiano :

Il centro esterno offre attività sportive per i bambini durante le vacanze.

Espanol :

El centro al aire libre ofrece actividades deportivas para niños durante las vacaciones.

