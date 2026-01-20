Vacances sportives (8-14 ans) Le Blanc

Vacances sportives (8-14 ans)

Les Landelles Le Blanc Indre

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

Date(s) :

2026-02-23

La base de plein air propose des activités sportives pendant les vacances pour les enfants.Familles

Activités sportives et de loisirs encadrées par des professionnels pour les 8-14 ans. Inscription possible à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours. Chaque jour on change d’activité ! Le lundi escalade et VTT. Mardi tir à l’arc et course d’orientation. Mercredi trampoline park et patinoire. Jeudi arc tag et multisports. Vendredi fabrication de pizza et olympiades. 10 .

Les Landelles Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 36 85 basedepleinair@yahoo.fr

English :

The Base de Plein Air offers sports activities for children during the vacations.

