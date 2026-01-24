Vacances Sportives à Paimpol ! Découverte Ornithologique Gare de Paimpol Paimpol
Vacances Sportives à Paimpol ! Découverte Ornithologique Gare de Paimpol Paimpol mercredi 25 février 2026.
Vacances Sportives à Paimpol ! Découverte Ornithologique
Gare de Paimpol Avenue du Général de Gaulle Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 09:00:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Sortie dans la Baie d’Hillion. Découverte Ornithologique avec un guide nature et randonnée sur le GR34. Pour Adultes, Familles, Enfants dès 6 ans sous la responsabilité d’un adulte ou seul à partir de 10 ans. Prévoir son pique-nique. .
Gare de Paimpol Avenue du Général de Gaulle Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vacances Sportives à Paimpol ! Découverte Ornithologique Paimpol a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol