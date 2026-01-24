Vacances Sportives à Paimpol ! Découverte Ornithologique Gare de Paimpol Paimpol

Vacances Sportives à Paimpol ! Découverte Ornithologique

Gare de Paimpol Avenue du Général de Gaulle Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 09:00:00

fin : 2026-02-25 16:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Sortie dans la Baie d’Hillion. Découverte Ornithologique avec un guide nature et randonnée sur le GR34. Pour Adultes, Familles, Enfants dès 6 ans sous la responsabilité d’un adulte ou seul à partir de 10 ans. Prévoir son pique-nique. .

