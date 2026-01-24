Vacances Sportives à Paimpol ! Stage Parkour enfants et ados Gymnase du Collège Chombart de Lauwe Paimpol

Vacances Sportives à Paimpol ! Stage Parkour enfants et ados

Gymnase du Collège Chombart de Lauwe 17 Rue de Lanvignec Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-16 15:00:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

2026-02-16

Des activités pour les enfants, les ados, les adultes, seul ou en famille.

Stage Parkour enfants de 10h30 à 12h pour les 6 à 10 ans Stage ados de 15h à 16h30 pour les 11 à 15 ans. .

Gymnase du Collège Chombart de Lauwe 17 Rue de Lanvignec Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne

