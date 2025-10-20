Vacances sportives Cognac
Vacances sportives Cognac lundi 20 octobre 2025.
Vacances sportives
Cognac Charente
Début : 2025-10-20 08:30:00
fin : 2025-10-24
2025-10-20
Des vacances pour se dépenser ! Au programme, Au programme Roulhand, Jeux de coopération, Hockey, Kinball, Escrime Ultimate, Escalade, Tir à l’arc, Sarbacane. Et pour finir la semaine en beauté, des olympiades seront organisées.
Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 34 52 pascale.jallet@ville-cognac.fr
English :
A vacation to burn off some energy! On the program: Roulhand, Cooperative games, Hockey, Kinball, Ultimate fencing, Climbing, Archery, Sarbacane. And to round off the week in style, an Olympiad will be organized.
German :
Ein Urlaub, um sich auszupowern! Auf dem Programm stehen: Roulhand, Kooperationsspiele, Hockey, Kinball, Ultimate-Fechten, Klettern, Bogenschießen, Blasrohr. Und zum Abschluss der Woche wird eine Olympiade veranstaltet.
Italiano :
Una vacanza per bruciare le energie! In programma: Roulhand, giochi cooperativi, Hockey, Kinball, Ultimate fencing, Arrampicata, Tiro con l’arco, Sarbacane. E per concludere in bellezza la settimana, verrà organizzata un’Olimpiade.
Espanol :
¡Unas vacaciones para quemar energías! En el programa: Roulhand, juegos cooperativos, Hockey, Kinball, Ultimate fencing, Escalada, Tiro con arco, Sarbacane. Y para terminar la semana por todo lo alto, se organizará una Olimpiada.
L’événement Vacances sportives Cognac a été mis à jour le 2025-10-09 par Destination Cognac