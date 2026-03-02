Vacances sportives Gymnase Félix Gaillard Cognac
Vacances sportives Gymnase Félix Gaillard Cognac mardi 7 avril 2026.
Vacances sportives
Gymnase Félix Gaillard Avenue Victor Hugo Cognac Charente
Début : 2026-04-07 08:30:00
fin : 2026-04-10 08:30:00
Date(s) :
2026-04-07
Des vacances pour se dépenser !
Au programme:
Tir à l’arc
Sarbacane
Biathlon
Badminton
Sports collectifs (base ball, football américain, hockey…)
Gymnase Félix Gaillard Avenue Victor Hugo Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 34 52 pascale.jallet@ville-cognac.fr
English :
A vacation to burn off some energy!
On the programme:
Archery
Sarbacane
Biathlon
Badminton
Team sports (baseball, American soccer, field hockey, etc.)
