Vacances sportives Gymnase Félix Gaillard Cognac

Vacances sportives

Gymnase Félix Gaillard Avenue Victor Hugo Cognac Charente

Début : 2026-04-07 08:30:00

fin : 2026-04-10 08:30:00

2026-04-07

Des vacances pour se dépenser !

Au programme:

Tir à l’arc

Sarbacane

Biathlon

Badminton

Sports collectifs (base ball, football américain, hockey…)

Gymnase Félix Gaillard Avenue Victor Hugo Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 34 52 pascale.jallet@ville-cognac.fr

English :

A vacation to burn off some energy!

On the programme:

Archery

Sarbacane

Biathlon

Badminton

Team sports (baseball, American soccer, field hockey, etc.)

L’événement Vacances sportives Cognac a été mis à jour le 2026-03-02 par Destination Cognac