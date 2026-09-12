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AGENDA · Cognac

Vacances sportives Gymnase Félix Gaillard Cognac

lundi 19 octobre 2026 · Gymnase Félix Gaillard · Cognac

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Gymnase Félix Gaillard
Adresse
Avenue Victor Hugo
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Tarif

Cognac

Vacances sportives

Gymnase Félix Gaillard Avenue Victor Hugo Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 08:30:00
fin : 2026-10-23 17:30:00

Date(s) :
2026-10-19

Des vacances pour se dépenser !
Au programme:
Tir à l’arc
Sarbacane
Biathlon
Badminton
Sports collectifs (base ball, football américain, hockey…)
  .

Gymnase Félix Gaillard Avenue Victor Hugo Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 34 52  pascale.jallet@ville-cognac.fr

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English :

A vacation to burn off some energy!
On the programme:
Archery
Sarbacane
Biathlon
Badminton
Team sports (baseball, American soccer, field hockey, etc.)

L’événement Vacances sportives Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac

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