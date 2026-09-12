Vacances sportives Gymnase Félix Gaillard Cognac
lundi 19 octobre 2026 · Gymnase Félix Gaillard · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Vacances sportives
Gymnase Félix Gaillard Avenue Victor Hugo Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 08:30:00
fin : 2026-10-23 17:30:00
Date(s) :
2026-10-19
Des vacances pour se dépenser !
Au programme:
Tir à l’arc
Sarbacane
Biathlon
Badminton
Sports collectifs (base ball, football américain, hockey…)
.
Gymnase Félix Gaillard Avenue Victor Hugo Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 34 52 pascale.jallet@ville-cognac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A vacation to burn off some energy!
On the programme:
Archery
Sarbacane
Biathlon
Badminton
Team sports (baseball, American soccer, field hockey, etc.)
L’événement Vacances sportives Cognac a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Forum des associations Cognac 2026 Espace 3000 Cognac 12 septembre 2026
- Start and Play Médiathèque de Cognac Cognac 12 septembre 2026
- Yoga Apéro à l’Indigo Maison Martell Cognac 12 septembre 2026
- Spectacle Des mots pour lire Médiathèque de Cognac Cognac 12 septembre 2026
- Les petits bouts d’histoires Médiathèque de Cognac Cognac 16 septembre 2026