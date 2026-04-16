Vacances sportives Découvre un sport ! La Jemaye-Ponteyraud
Vacances sportives Découvre un sport ! La Jemaye-Ponteyraud jeudi 16 avril 2026.
La Jemaye-Ponteyraud
Vacances sportives Découvre un sport !
Grand Etang de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 08:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Vacances sportives en Périgord une occasion de découvrir gratuitement sports collectifs, sports individuels et sports de pleine nature
Pour les enfants âgés de 11 à 15 ans Sur inscription
Vacances sportives en Périgord une occasion de découvrir gratuitement sports collectifs, sports individuels et sports de pleine nature
Pour les enfants âgés de 11 à 15 ans Sur inscription .
Grand Etang de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 09 26
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English : Vacances sportives Découvre un sport !
Sports vacations in Périgord: a free opportunity to discover team sports, individual sports and outdoor sports
For children aged 11 to 15 Registration required
L’événement Vacances sportives Découvre un sport ! La Jemaye-Ponteyraud a été mis à jour le 2026-04-07 par Val de Dronne
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