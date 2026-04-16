Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vacances sportives Découvre un sport ! La Jemaye-Ponteyraud

Vacances sportives Découvre un sport ! La Jemaye-Ponteyraud

Vacances sportives Découvre un sport ! La Jemaye-Ponteyraud jeudi 16 avril 2026.

Adresse : Grand Etang de la Jemaye

Ville : 24410 La Jemaye-Ponteyraud

Département : Dordogne

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

La Jemaye-Ponteyraud

Vacances sportives Découvre un sport !

Grand Etang de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 08:30:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Vacances sportives en Périgord une occasion de découvrir gratuitement sports collectifs, sports individuels et sports de pleine nature
Pour les enfants âgés de 11 à 15 ans Sur inscription
Vacances sportives en Périgord une occasion de découvrir gratuitement sports collectifs, sports individuels et sports de pleine nature
Pour les enfants âgés de 11 à 15 ans Sur inscription   .

Grand Etang de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 09 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances sportives Découvre un sport !

Sports vacations in Périgord: a free opportunity to discover team sports, individual sports and outdoor sports
For children aged 11 to 15 Registration required

L’événement Vacances sportives Découvre un sport ! La Jemaye-Ponteyraud a été mis à jour le 2026-04-07 par Val de Dronne

À voir aussi à La Jemaye-Ponteyraud (Dordogne)