La Jemaye-Ponteyraud

Vacances sportives Découvre un sport !

Grand Etang de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 08:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Vacances sportives en Périgord une occasion de découvrir gratuitement sports collectifs, sports individuels et sports de pleine nature

Pour les enfants âgés de 11 à 15 ans Sur inscription

Vacances sportives en Périgord une occasion de découvrir gratuitement sports collectifs, sports individuels et sports de pleine nature

Pour les enfants âgés de 11 à 15 ans Sur inscription .

Grand Etang de la Jemaye La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 09 26

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English : Vacances sportives Découvre un sport !

Sports vacations in Périgord: a free opportunity to discover team sports, individual sports and outdoor sports

For children aged 11 to 15 Registration required

L’événement Vacances sportives Découvre un sport ! La Jemaye-Ponteyraud a été mis à jour le 2026-04-07 par Val de Dronne