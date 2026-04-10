Vacances sportives du départements La Clé Vergt
Vacances sportives du départements La Clé Vergt mardi 14 avril 2026.
Vergt
Vacances sportives du départements La Clé
Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Vacances sportives du départements ( Escalade, laser run ect..), 11 15 ans.
CAMPAGNE
Vacances sportives du départements ( Escalade, laser run ect..), 11 15 ans.
CAMPAGNE .
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vacances sportives du départements La Clé
Departmental sports vacations ( Climbing, laser run ect…), 11 15 years.
CAMPAIGN
L’événement Vacances sportives du départements La Clé Vergt a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
À voir aussi à Vergt (Dordogne)
- Journée Visite de Dorgonha Pique Nique Laser game La Clé Vergt 15 avril 2026
- Gamers à l’atrium La Clé Vergt 18 avril 2026
- Journée petite enfance La Clé Vergt 19 avril 2026
- Exposition de Mon Art Tâches Vergt 1 mai 2026
- Exposition d’Artistes Locaux Vergt 15 mai 2026