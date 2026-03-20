Vacances sportives en Périgord Rouffiac Angoisse

Vacances sportives en Périgord

Rouffiac Base de loisirs Angoisse Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Initiation et pratique d’activités de pleine nature gratuit, sur inscription.

Accueil de 8h30 à 9h30. Activités sportives de 9h30 à 12 et de 14h à 16h. Prévoir son pique-nique et gourde d’eau, vêtements de sport adaptés.

Initiation et pratique d’activités de pleine nature, journée proposée par le Conseil départemental gratuit, sur inscription.

Accueil de 8h30 à 9h30. Activités sportives de 9h30 à 12 et de 14h à 16h. Prévoir son pique-nique et gourde d’eau, vêtements de sport adaptés à la pratique sportive et du temps. .

Rouffiac Base de loisirs Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 72 43 13

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English : Vacances sportives en Périgord

Introduction to and practice of outdoor activities free, registration required.

Welcome from 8.30am to 9.30am. Sports activities from 9:30am to 12pm and from 2pm to 4pm. Bring your own picnic and water bottle, and appropriate sportswear.

L’événement Vacances sportives en Périgord Angoisse a été mis à jour le 2026-03-17 par Isle-Auvézère