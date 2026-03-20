Vacances sportives en Périgord

Grand étang Saint-Estèphe Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Pour les 11 à 15 ans (de la 6ème à la 3ème). Une occasion de découvrir gratuitement sports collectifs,sports individuels et sports de pleine nature.

Prévoir un pique-nique, des vêtements adaptés au sport et au temps et une gourde d’eau. Inscription par courrier ou sur https://demarches.dordogne.fr

Pour les 11 à 15 ans (de la 6ème à la 3ème). Une occasion de découvrir gratuitement sports collectifs,sports individuels et sports de pleine nature.

Prévoir un pique-nique, des vêtements adaptés au sport et au temps et une gourde d’eau. Inscription par courrier ou sur https://demarches.dordogne.fr/cd/vacances-sportives .

Grand étang Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 09 26 b.arvouet@dordogne.fr

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English : Vacances sportives en Périgord

For 8 to 11 year-olds, racket games, indoor co-sports, athletics workshops, biathlon (shooting + running). Bring a picnic lunch, clothes suitable for the sport and the weather, and a water bottle. Registration by post or on https://demarches.dordogne.fr/cd/vacances-sportives

L’événement Vacances sportives en Périgord Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-03-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin