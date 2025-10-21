Vacances sportives Gymnase Nicole Duclos Montignac-Lascaux

Vacances sportives Gymnase Nicole Duclos Montignac-Lascaux mardi 21 octobre 2025.

Vacances sportives

Gymnase Nicole Duclos Chemin de Gouny Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

8h30. Tu as entre 8 et 11 ans, viens découvrir sur une journée différentes activités sportives (jeux de raquettes, sports collectifs, athlétisme…). Sur inscription. Gratuit

Le Conseil Départemental de la Dordogne propose des vacances sportives pour faire découvrir différentes activités sur une journée aux enfants de 8 à 11 ans

– jeux de raquettes

– sports collectifs

– athlétisme (course, lancer, saut)

– disciplines combinées (tirs sportif, course)

Accueil des enfants de 8h30 à 9h30

Activités sportives de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

Fin de journée entre 16h et 16h30

Prévoir un pique-nique, des vêtements adaptés à la pratique sportive et au temps, une gourde .

Gymnase Nicole Duclos Chemin de Gouny Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 21 43 27 g.abriat@dordogne.fr

English : Vacances sportives

8h30. If you’re aged between 8 and 11, come and spend a day discovering different sporting activities (racket games, team sports, athletics…). Registration required. Free

German : Vacances sportives

8h30. Du bist zwischen 8 und 11 Jahre alt, dann komm und entdecke an einem Tag verschiedene sportliche Aktivitäten (Schlägerspiele, Mannschaftssportarten, Leichtathletik…). Nach vorheriger Anmeldung. Kostenlos

Italiano :

8h30. Se avete tra gli 8 e gli 11 anni, venite a trascorrere una giornata alla scoperta di diverse attività sportive (giochi di racchetta, sport di squadra, atletica, ecc.). Iscrizione obbligatoria. Gratuito

Espanol : Vacances sportives

8h30. Si tienes entre 8 y 11 años, ven a pasar un día descubriendo diferentes actividades deportivas (juegos de raqueta, deportes de equipo, atletismo, etc.). Inscripción obligatoria. Gratis

L’événement Vacances sportives Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère