Vacances Toussaint au Centre Aquatique l’Ozen L’Ozen Monistrol-sur-Loire

L’Ozen 25 Boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-18

Pendant les vacances de la Toussaint profitez d’animations terrifiantes quotidiennes ! Structures gonflables dans petit et grand bassins tous les jours, accessible avec un supplément de 3 euros.

L’Ozen 25 Boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 77 20

English :

During the All Saints’ Day vacations, enjoy terrifying activities every day! Inflatable structures in large and small pools every day, available for a supplement of 3 euros.

German :

Während der Allerheiligenferien genießen Sie täglich gruselige Animationen! Hüpfburgen in kleinen und großen Becken jeden Tag, zugänglich mit einem Aufpreis von 3 Euro.

Italiano :

Durante le vacanze di Ognissanti, divertitevi ogni giorno con attività terrificanti! Strutture gonfiabili nelle piscine piccole e grandi tutti i giorni, accessibili con un supplemento di 3 euro.

Espanol :

Durante las vacaciones de Todos los Santos, ¡disfrute de actividades terroríficas todos los días! Estructuras hinchables en las piscinas pequeña y grande todos los días, accesibles por un suplemento de 3 €.

L’événement Vacances Toussaint au Centre Aquatique l’Ozen Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron