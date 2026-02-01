Vacansport Champignelles Champignelles

Vacansport Champignelles Champignelles lundi 16 février 2026.

Salle multisports Champignelles Yonne

Gratuit
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00

2026-02-16

Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation.   .

Salle multisports Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57  vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr

