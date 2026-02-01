Vacansport Champignelles Champignelles
Vacansport Champignelles Champignelles lundi 16 février 2026.
Début : 2026-02-16 14:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
2026-02-16
Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation. .
Salle multisports Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57 vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr
