Vacansport Champignelles Champignelles

Vacansport Champignelles

Salle multisports Champignelles Yonne

Tarif : Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation. .

Salle multisports Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57 vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr

English : Vacansport Champignelles

