Vacarme(s) ou Comment l’homme marche sur la Terre Salle polyvalente Aubusson

Vacarme(s) ou Comment l’homme marche sur la Terre

Salle polyvalente 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse

Compagnie La Joie Errante

THÉÂTRE

Vacarme(s), c’est d’abord l’histoire d’une ferme, mais aussi l’histoire de Pierre, un paysan que l’on retrouve à différents âges et virages de sa vie du petit garçon parfois honteux de ses origines au jeune père fier et plein d’espoir, le spectacle nous entraîne à l’aube des 43 ans d’un homme en lutte et fatigué. C’est un homme au portrait complexe qui a fait le choix (mais en était-ce vraiment un ?) de reprendre l’exploitation familiale avec ce que cela comporte de difficultés, de succès, de joie et d’amour.

À partir de 12 ans. + d’infos sur snaubusson.com

En partenariat avec Creuse Confluence Communauté de Communes

Retrouvez également le spectacle Vacarme(s) à Ahun le 20/11, ainsi qu’à Aubusson le 22/11 où la représentation sera suivi d’un banquet dans le cadre d’une semaine d’animations autour du monde agricole au Théâtre Jean Lurçat. .

Salle polyvalente 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

