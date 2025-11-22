Vacarme(s) ou Comment l’Homme marche sur la Terre

Théâtre Jean Lurçat, Aubusson

Thomas Pouget Cie La Joie Errante

1h35 | À partir de 12 ans

Spectacle Suivi d’un banquet pensez à réserver !

Vacarme(s) raconte la ferme des Drailles et le parcours de Pierre, paysan qu’on suit de l’enfance à l’aube de ses 43 ans. Entre luttes, fatigue, fierté et amour, il choisit de reprendre l’exploitation familiale.

Un portrait sensible au cœur d’un spectacle écrit après collectage et rencontres de plus de 150 personnes.

Hymne au monde rural, le spectacle retrace l’histoire de l’agriculture française et ses bouleversements, soulevant des enjeux universels et propices aux échanges. .

resa@snaubusson.com

