« Vacarme(s), ou comment l’homme marche sur la terre » – François Perache, Cie La Joie Errante Saverdun, centre culturel Saverdun

« Vacarme(s), ou comment l’homme marche sur la terre » – François Perache, Cie La Joie Errante Samedi 29 novembre, 20h30 Saverdun, centre culturel Ariège

Tarif Orange de 7€ à 15€

Début : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T22:05:00

Fin : 2025-11-29T20:30:00 – 2025-11-29T22:05:00

À travers la figure de Pierre Gayart, 43 ans, paysan de père en fils, Vacarme(s) dresse le portrait complexe d’un monde rural en plein bouleversement. Une fiction poétique et crue, largement nourrie par plus d’une centaine de témoignages récoltés dans le monde agricole.

Saverdun, centre culturel Saverdun Saverdun 09700 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/vacarmes/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

