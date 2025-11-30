« Vacarme(s), ou comment l’homme marche sur la terre » – François Perache, Cie La Joie Errante Villeneuve d’Olmes, salle des fêtes Villeneuve-d’Olmes

« Vacarme(s), ou comment l’homme marche sur la terre » – François Perache, Cie La Joie Errante Dimanche 30 novembre, 17h00 Villeneuve d’Olmes, salle des fêtes Ariège

Tarif Orange de 7€ à 15€

Début : 2025-11-30T17:00:00 – 2025-11-30T18:35:00

Fin : 2025-11-30T17:00:00 – 2025-11-30T18:35:00

À travers la figure de Pierre Gayart, 43 ans, paysan de père en fils, Vacarme(s) dresse le portrait complexe d’un monde rural en plein bouleversement. Une fiction poétique et crue, largement nourrie par plus d’une centaine de témoignages récoltés dans le monde agricole.

Villeneuve d’Olmes, salle des fêtes Villeneuve d’Olmes Villeneuve-d’Olmes 09300 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/vacarmes/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Théâtre théâtre spectacle