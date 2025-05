Vachement’ Bal – Café vélo Agen, 19 juin 2025 19:00, Agen.

Lot-et-Garonne

Vachement’ Bal Café vélo 207 rue du Duc d’Orléans Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 19:00:00

fin : 2025-06-19 23:30:00

Date(s) :

2025-06-19

Après ton travail, viens prendre un pot au Café Vélo et t’essayer à la danse trad. Nombreux musiciens talentueux et enjoués pour un 1er bal d’été très animé !

Premier Vachement’Bal de l’été !

Repas légumes rôtis poulet grillé (semoule pour les végétariens) .

Café vélo 207 rue du Duc d’Orléans

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 31 33 22

English : Vachement’ Bal

« After work, come and have a drink at the Café- Vélo and try your hand at trad dancing.

German : Vachement’ Bal

« Komm nach der Arbeit auf einen Drink ins Café- Vélo und versuche dich im traditionellen Tanz ».

Italiano :

Dopo il lavoro, venite a bere un drink al Café- Vélo e a cimentarvi nella danza tradizionale.

Espanol : Vachement’ Bal

« Después del trabajo, venga a tomar una copa al Café Vélo y pruebe a bailar trad ».

L’événement Vachement’ Bal Agen a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Destination Agen